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09/08/2018
11:01

Рубль окружен санкциями, инвесторы в панике

После разнонаправленной динамики в Азии, европейские фондовые площадки попытались открыться в плюсе, но обосновались на отрицательной территории, реагируя на очередную эскалацию торговой войны между Пекином и Вашингтоном, которые активизировались в контексте обмена пошлинами. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Ситуация на зарубежных площадках выглядит весьма спокойно в сравнении с тем, что происходит на российском рынке, который накрыла волна распродаж на угрозах новых санкций со стороны США, которые посольство РФ уже назвало "драконовскими". Активные продажи проходят как в основных фондовых индексах, так и в большинстве бумаг.

Рубль продолжает нести масштабные потери, обновляя двухлетние минимумы. Пара доллар/рубль, которая накануне взобралась на отметку 65 руб., открылась мощным гэпом вверх и в моменте достигла уровня 66,56 руб., после чего скорректировалась под отметку 66 руб.

Трейдеры продолжают избавляться от российской валюты в преддверии нового пакета санкций в связи с отравлением в Солсбери, в дополнение к анонсированным ограничениям касательно покупки ОФЗ из-за предполагаемого вмешательства в выборы. Масла в огонь подливает общая нервозность финансовых рынков и рисковых активов в частности на фоне резкого обострения торговых отношений между двумя крупнейшими в мире экономиками.

На этом падение рубля вряд ли закончится. После вступления в силу санкций, если законопроект будет одобрен, ожидается новый виток распродаж. При этом, если позиция Белого дома вдруг смягчится, валюта покажет неплохой отскок в условиях чрезмерной перепроданности.


"AK&M" от 09.08.2018
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