Севергрупп А.Мордашова консолидировала 100% уставного капитала "Силовых машин"

ООО "Севергрупп" 6 августа увеличило долю в уставном капитале ПАО "Силовые машины" до 100% с 0.0000000114825%. Об этом говорится в сообщении Силмаша.



Сделка по передаче пакета акций Силмаша была проведена в два этапа. На первом этапе пакет акций в размере 99.9999999885175%, принадлежавший компании Highstat Ltd, был передан компании Unifirm Ltd (Кипр), а пакет в размере 0.0000000114825%, находившийся в собственности Алексея Мордашова, передан ООО "Севергрупп". На втором этапе - пакет акций, находившийся в собственности Unifirm Ltd, передан Севергрупп.



Реструктуризация активов проведена с учётом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур.



Основной вид деятельности ООО "Севергрупп" (Волгоградская область, город Череповец, ИНН 3528080360) - вложения в ценные бумаги. Севергрупп - основанная в 1993 году частная группа инвестиционных компаний, включающая в себя ЗАО "Севергрупп" и ООО "Капитал". Деятельность группы связана с осуществлением долгосрочных инвестиций и управлением пакетами акций в интересах Алексея Мордашова. Целью группы является развитие существующих бизнесов и инвестирование в новые перспективные проекты.



Концерн "Силовые машины" (ИНН 7702080289) - российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии. Выпускает также транспортное и железнодорожное оборудование. В состав концерна входят: Ленинградский металлический завод, завод "Электросила", Завод турбинных лопаток, НПО ЦКТИ им. Ползунова (все - Санкт-Петербург), Калужский турбинный завод, а также сбыткомпания "Энергомашэкспорт" и ООО "Силовые машины - завод "Реостат". Оборудование, произведённое предприятиями концерна, установлено на различных объектах в 57 странах мира.



Уставный капитал Силмаша составляет 87.089 млн руб. Он разделён на 8708938708 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. В 2007 году А.Мордашов консолидировал через компанию Highstat Limited около 55% акций общества, принадлежавших ранее холдинговой компании "Интеррос" и РАО "ЕЭС России", а затем увеличил свой пакет до 70.06% акций. 1 декабря 2011 года Siemens закрыл сделку по продаже 25% "Силовых машин" компании Highstat.



Чистый убыток группы "Силовые машины" за 2017 год по МСФО увеличился в 2.64 раза до $167.436 млн с $63.479 млн годом ранее. Выручка выросла на 0.59% до $1.178 млрд с $1.171 млрд, операционный убыток составил $60.479 млн против прибыли в $75.052 млн за 2016 год, убыток до налогообложения увеличился в 3.18 раза до $186.543 млн с $58.573 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Силмаша по РСБУ в I полугодии 2018 года увеличился в 12 раз до 11.557 млрд руб. с 961.391 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 23.25% до 16.449 млрд руб. с 21.431 млрд руб., убыток от продаж составил 8.629 млрд руб. против прибыли в 984.899 млн руб. годом ранее, убыток до налогообложения вырос в 9.2 раза до 13.37 млрд руб. с 1.454 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"