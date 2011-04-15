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09/08/2018
13:01

"Яндекс.Драйв" приобретёт сервис мобильной заправки автомобилей "Топливо в бак"

Каршеринг "Яндекс.Драйв" приобретёт сервис по мобильной заправке автомобилей "Топливо в бак". Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

Основатели сервиса "Яндекс.Драйв" переходят на работу в каршеринг "Яндекс.Драйв" и будут заниматься развитием направления мобильной заправки, пояснил RNS представитель каршеринга.

"Мы находимся в процессе оформления всех документов, необходимых для интеграции составляющих бизнеса "Топлива в бак" в "Яндекс.Драйв", - сказал он, не уточнив сроков завершения сделки. Компания приостановит работу сервиса для частных и корпоративных клиентов.

Каршеринг "Яндекс.Драйв" начал работу в Москве в феврале 2018 года. В парке компании - более 2 тыс. автомобилей, включая Renault Kaptur, Kia Rio, Kia Rio X-Line, Porsche Macan и Porsche 911.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за I квартал 2018 года выросла в 2 раза до 1.851 млрд руб. с 819 млн руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 7% и составила 4 млрд руб. Выручка увеличилась на 29% до 26.573 млрд руб. с 20.652 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 12% до 7.704 млрд руб. с 6.874 млрд руб. Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 марта 2018 года составил 95.2 млрд руб., включая остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Такси в размере 26.2 млрд руб.



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