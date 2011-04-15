Совладелец "Зелёного города" В.Лукашов намерен купить молочное хозяйство "Андреевское"

Совладелец строительно-производственной компании "Зелёный город" Виталий Лукашов намерен приобрести молочное хозяйство "Андреевское" в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".



По оценке экспертов, сумма сделки не превысит 200 млн руб.

По данным участников рынка, нынешним совладельцем компании является Леонид Цой, один из основателей сети магазинов "Это у нас семейное". Возможную продажу "Андреевского" он не комментирует. Тем не менее, о планируемой сделке знают несколько участников рынка. По их сведениям, хозяйству после покупки, скорее всего, потребуется модернизация, которая может обойтись в 200 млн руб.



У "Андреевского" в собственности 800 га земли. Дойное стадо составляет почти 1 тыс. голов, а средние надои невелики - 6.2 т от коровы в год. Но этот показатель можно увеличить как минимум до 7 т ежегодно за счёт улучшения кормовой базы предприятия, говорит эксперт молочного рынка.



У В.Лукашова, помимо основного бизнеса по строительству и благоустройству, который приносит около 1.5 млрд руб. в год, есть фермерское хозяйство в Лужском районе. Оно арендует 35 га земли с фруктовым садом, где выращиваются яблоки, груши, сливы и другие фрукты. Объём инвестиций в проект составил 40 млн руб.



В текущем году В.Лукашов рассчитывает вложить почти 200 млн руб. в создание сада ещё на 300 га в Лужском районе, где будут также выращиваться яблоки, груши, смородина, крыжовник. Объём производства через 7 лет составит не менее 3.5 тыс. т в год.









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