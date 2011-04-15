Инвестиционная группа UCP И.Щербовича продала 50% "Стройгазконсалтинга"

Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% "Стройгазконсалтинга" (СГК, подрядчик ПАО "Газпром"). Об этом рассказал "Ведомостям" человек, близкий к СГК, и подтвердила управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина.



Сделка была закрыта в конце июля.

Вторая половина СГК принадлежит Газпромбанку, представитель которого не ответил на запрос издания. СГК также отказался от комментариев.



Ходатайства в ФАС, касающегося сделки с долями в СГК, не поступало, сказал представитель службы.



СГК обустраивает месторождения, строит компрессорные станции, магистральные трубопроводы, автодороги и мосты, говорится на его сайте. Компанию создал бизнесмен Зияд Манасир. Благодаря подрядам Газпрома она стала одной из крупнейших, но не смогла удержаться на вершине.



С 2012 года СГК стал всё чаще проигрывать тендеры Газпрома "Стройтранснефтегазу" Геннадия Тимченко и "Стройгазмонтажу" Аркадия Ротенберга. Затем посыпались иски от банков о взыскании долгов, которые в 2015 году достигли 66 млрд руб. Выручка группы СГК в 2013 году упала на 33% до 260 млрд руб. В 2017 году она составила 154 млрд руб. (неконсолидированные данные), чистый убыток - 7 млрд руб.



З.Манасир продал компанию Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP. Они купили лишь долг компании, утверждали СМИ. После этого ситуация в СГК стала исправляться. Были урегулированы вопросы с кредиторами по реструктуризации долгов, восстановлены отношения с основным клиентом - Газпромом. По итогам 2017 года 73% портфеля СГК занимали подряды Газпрома.



Покупателя и сумму сделки И.Ланина не раскрывает. "UCP не потеряла на инвестициях в СГК, но и заработать особо не получилось", - добавила она. Оценить стоимость СГК эксперты не берутся - компания непрозрачная.



Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, полагает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. Вариант с вхождением в капитал действующих участников рынка, по его мнению, маловероятен, как и появление нового: "В отрасли денег больше не становится, а в этой комнате с многомиллиардными подрядами и так уже многолюдно".



Структуры Газпромбанка сохранили контроль над компанией, утверждает человек, близкий к СГК.



Группа компаний "Стройгазконсалтинг" (СГК) - крупнейший в России строительный холдинг. Штат - более 60 тыс. человек. Парк собственной техники - свыше 14 тыс. единиц. Головная компания холдинга - ООО "Стройгазконсалтинг", основанное в 1996 году Зиядом Манасиром.



Предприятия СГК занимаются обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, строительством компрессорных станций, магистральных трубопроводов, автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метрополитена. Основные заказчики СГК - это дочерние компании ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть" и ПАО "ЛУКОЙЛ", Nord Stream AG, Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, ГК "Автодор", правительство Москвы.









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