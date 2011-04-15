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09/08/2018
16:24

"Доктор рядом" приобрёл клинико-диагностический центр

Сеть клиник "Доктор рядом" запускает свой клинико-диагностический центр (КДЦ). Об этом рассказал "Ведомостям" гендиректор компании Александр Пилипчук.

Центр находится на Симоновском Валу, у станции метро Пролетарская, его площадь - более 1 тыс. кв. м.

Ранее там располагалась клиника "Витерра", представитель которой не ответил пока на запрос издания. На сайте компании сказано, что "клиника вошла в состав сети клиник "Доктор рядом".

"Доктор рядом" арендовал само здание, а юрлицо ООО "Хорошее настроение" выкупил, сказал А.Пилипчук. Сумму сделки и её условия он не раскрыл. Сеть инвестировала в сделку десятки миллионов рублей, знает человек, близкий к одной из сторон.

У "Доктора рядом" имеется 10 клиник, девять из которых (все, кроме первой, открывшейся в 2013 году) компания получила от городской администрации Москвы. Обычно клиники занимают 150-300 кв. м и покрывают 80% спектра медицинских услуг, сообщил А.Пилипчук. Но КДЦ должен покрывать 95%, считает он.

В новом здании появится больше специализированных врачей (психиатр, диетолог, ревматолог, флеболог и другие), возможность диагностики (УЗИ, МРТ, томография), здесь также можно будет проводить небольшие операции по гинекологии, проктологии и другие.

Сначала стоимость услуг не будет отличаться от основных клиник, но впоследствии для физических лиц "Доктор рядом" рассчитывает увеличить стоимость на 20%. К 2021 году КДЦ должен зарабатывать примерно 240 млн руб. и принимать в год около 10 тыс. пациентов.


"AK&M" от 09.08.2018
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