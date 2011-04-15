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09/08/2018
12:23

Присутствие нерезидентов на российском рынке в июле стабилизировалось, ЦБ

Масштаб чистого оттока капитала с формирующихся рынков в июле 2018 года снизился, что во многом стабилизировало динамику потоков капитала на российском рынке. Доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД по итогам июля практически не изменилась, отмечается в июльском выпуске "Обзора рисков финансовых рынков".

На фоне стабилизации внешней конъюнктуры возобновилось размещение суверенных обязательств в стандартном объеме. При этом в планах Минфина на ближайшие годы пересмотрены объемы внутренних заимствований в сторону повышения. Спрос внутренних инвесторов, по оценкам Банка России, будет достаточен для привлечения запланированных объемов даже без активного присутствия нерезидентов.

Принятый в конце июля 2018 года закон о смягчении режима репатриации для резидентов, столкнувшихся с санкционными ограничениями, не окажет значимого воздействия на объем продажи экспортной выручки и конъюнктуру внутреннего валютного рынка. Компании-экспортеры даже при отсутствии обязанности по репатриации будут реализовывать значительную часть валютной выручки для совершения необходимых платежей в рублях. Таким образом, смягчение валютного регулирования не несет дополнительных рисков для российского валютного рынка.

В июле 2018 года Банк России пересмотрел шкалу повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам в целях сдерживания избыточной активности банков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Эти меры направлены на снижение риска возникновения избыточной закредитованности населения и повышение устойчивости финансовой системы.


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