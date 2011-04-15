ПAO "НОВАТЭК объявило, что завод "Ямал СПГ" произвел отгрузку танкерной партии СПГ, полученной на второй технологической линии.



Проект реализуется в рекордные сроки, первая технологическая линия была запущена в декабре 2017 года, запуск второй линии производен с опережением графика на 6 месяцев.



Первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, в настоящее время линия работает на проектной мощности 5.5 млн т СПГ в год. Совокупная мощность двух запущенных линий составляет 11 млн т СПГ в год.



Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, цитируемый в сообщении, отметил: "Проект реализуется в рамках первоначального бюджета и со значительным опережением сроков ввода производственных линий. Запуск третьей очереди также ожидается со значительным опережением графика - это выдающееся достижение в масштабах мировой СПГ-индустрии. Совокупная доля двух линий "Ямала СПГ" уже составляет около 3.5% от мирового объема рынка СПГ и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии. Наша стратегическая цель - к 2030 году производить 55-60 млн т СПГ в год".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) по сравнению с годом ранее.



Прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", за первое полугодие 2018 года выросла на 1.2% до 75.162 млрд руб. с 74.261 млрд руб. годом ранее. Прибыль относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, нормализованная (без учета эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц) составила 101.199 млрд руб. против 78.117 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.4% до 375.225 млрд руб. с 283.458 млрд руб. Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 177.645 млрд руб., что на 43% больше, чем годом ранее - 124.252 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась во втором квартале 2018 года до 32 млрд руб. (10.63 руб. на акцию) или примерно в 10 раз. Без учета эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 54.3 млрд руб. (18.01 руб. на акцию), увеличившись на 60.8%. Во втором квартале 2018 года выручка от реализации составила 195.8 млрд руб., показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 101.3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 52% и 80.7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



"AK&M" от 09.08.2018