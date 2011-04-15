Суд поддержал ФАС в споре с Минздравом и компанией "Тева". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее в ФАС поступила жалоба компании "Биокад" на действия Минздрава при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата "Глатирамера ацетат". Начальная (максимальная) цена контракта составляла 650 млн руб.



Комиссия ФАС установила, что заказчик предъявил необоснованные требования к дозировке (40 мг/мл) препарата, соответствующие единственному производителю. Речь идет о препарате "Копаксон 40", который, по мнению производителя (Teva Pharmaceutical Industries Limited (Израиль)) и министерства, не имеет аналогов.



Требование Минздрава о закупке препарата исключительно в дозировке 40 мг/мл без возможности поставки лекарства в дозировке 20 мг/мл с учетом режимов дозирования не соответствует подпункту "б" пункта 2 Особенностей описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года N 1380.



По итогам рассмотрения жалобы Минздраву России было предписано внести изменения в закупочную документацию и назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.



Заказчик отменил аукцион стоимостью почти 650 млн руб. и провел новую закупку, снизив стоимость лота до 319 млн руб. Таким образом, благодаря действиям ФАС, удалось сэкономить 331 млн руб. бюджетных средств (изначально закупался препарат общей массой 26.9 кг за 650 млн руб., затем объявлена закупка препарата на 24.7 кг за 319 млн руб.), подчеркивается в сообщении.



Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании расположена в Израиле. Продуктовый портфель компании включает более 1 тыс. молекул и позволяет производить широкий спектр воспроизведённых лекарств практически для всех областей медицины.



В России Teva в России начала работу в 1995 году. Teva сегодня является одной из крупнейших фармацевтических компаний на российском рынке с портфелем более чем из 300 продуктов.



"AK&M" от 09.08.2018