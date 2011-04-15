Холдинг "Швабе" приступил к выращиванию двухмерных наноструктур

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" приступил к выращиванию двухмерных наноструктур. Об этом сообщил Ростех.



Эта технология позволит уменьшить габариты тепловизионной аппаратуры в три-четыре раза и создать комбинированные фотосенсоры, способные "видеть" сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного. Аналогов технологии получения таких сенсоров в мире не существует, подчеркивается в сообщении.



Новая технология максимально расширяет "видимый" устройством диапазон, благодаря чему камера сможет распознавать излучения от ультрафиолетового до инфракрасного. Использование двухмерных наноструктур в тепловизионной технике позволит повысить ее отказоустойчивость и уменьшить габариты за счет того, что новые сенсоры не потребуют отдельных устройств для криогенного охлаждения.



"Использование наноструктур позволяет совместить в одной камере функции нескольких устройств - обычной камеры, тепловизора и УФ-камеры. Универсальность и компактные размеры делают такое устройство очень функциональным и удобным для применения в самых разных сферах. В первую очередь, это новое слово в оснащении беспилотников, которые получат на борт одну легкую и эффективную камеру вместо нескольких. С ее помощью можно успешно вести поисковые операции в условиях плохой видимости, например при пожаре или в тумане, в густой растительности. Востребованными такие камеры будут и в сфере мониторинга энергетических объектов, где инфракрасный и ультрафиолетовый спектры позволят обнаружить повреждение изоляции и нарушение проводимости. Это уникальная технология, аналогов которой сегодня в мире нет", - отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, цитируемый в сообщении.



В рамках проекта планируется использовать широкую номенклатуру двумерных наноматериалов, на основе как моноэлементных материалов, в частности графена и фосфорена, так и бинарных слоистых соединений, в том числе гетероструктур.



"Технология предполагает создание двумерных и одномерных наноструктур с применением передовых физических и химических методов. Наноструктуры обещают настоящий технологический прорыв не только в фотосенсорике, но и микроэлектронике, микросистемной технике и других областях современной науки и техники", - рассказал первый заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию холдинга "Швабе" Сергей Попов.



Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



"AK&M" от 09.08.2018