Уточнять ошибочные налоговые платежи с 1 января станет проще, ФНС

С 1 января 2019 года станет проще уточнять ошибочные налоговые платежи, в соответствии с недавно принятым законом "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования". Об этом говорится в сообщении ФНС.



Если сейчас налогоплательщик при заполнении налоговой платежки указал неверные реквизиты платежа, например, не тот налоговый период или тип платежа, то инспекция обращается к нему за уточнением. Плательщик пишет заявление, и только после принятия решения об уточнении обязанность налогоплательщика по уплате налогов считается исполненной. Теперь налоговый орган при обнаружении ошибки сможет уточнять платеж самостоятельно без заявления налогоплательщика.



Кроме того, возможность уточнить платеж с 1 января 2019 года появится и при неправильном указании реквизитов счета органа Федерального казначейства. Сейчас в таких случаях налоговая возвращает ошибочный платеж, обязанность по уплате налогов считается неисполненной, налогоплательщику набегают пени.



С принятием закона расширятся права налогоплательщика при уточнении платежа, а также налогоплательщик будет застрахован от пеней из-за ошибки в реквизитах.



Закон также установил временные ограничения по уточнению платежных документов. Если раньше уточнять платеж можно было по истечении любого времени (месяц, год, пять лет и так далее), то с 1 января 2019 года - не более трех лет с даты платежа.





"AK&M" от 09.08.2018