Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/08/2018
13:21

В Москве найдены решения по всем домам-долгостроям, М.Хуснуллин

Власти Москвы держат на контроле исполнение инвесторами обязательств перед дольщиками и продолжают работу с гражданами, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Мэр города Сергей Собянин принял принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты. С начала года возобновились работы на восьми из них - квартиры получит 931 дольщик. До конца года будут решены вопросы по 1702 квартирам еще в семи домах", - сказал М.Хуснуллин, подводя итоги работы Стройкомплекса за 7 месяцев 2018 года.

Глава Стройкомплекса напомнил, что в столице главным инвестором строительства жилья выступают москвичи.

"Сегодня в Москве действует почти 130 тыс. договоров долевого участия на сумму более 1 трлн руб. Строится 530 объектов, в том числе 516 - по договорам участия в долевом строительстве и 14 - через жилищно-строительные кооперативы", - пояснил М.Хуснуллин.


"AK&M" от 09.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100