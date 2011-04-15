В Москве найдены решения по всем домам-долгостроям, М.Хуснуллин

Власти Москвы держат на контроле исполнение инвесторами обязательств перед дольщиками и продолжают работу с гражданами, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Мэр города Сергей Собянин принял принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты. С начала года возобновились работы на восьми из них - квартиры получит 931 дольщик. До конца года будут решены вопросы по 1702 квартирам еще в семи домах", - сказал М.Хуснуллин, подводя итоги работы Стройкомплекса за 7 месяцев 2018 года.



Глава Стройкомплекса напомнил, что в столице главным инвестором строительства жилья выступают москвичи.



"Сегодня в Москве действует почти 130 тыс. договоров долевого участия на сумму более 1 трлн руб. Строится 530 объектов, в том числе 516 - по договорам участия в долевом строительстве и 14 - через жилищно-строительные кооперативы", - пояснил М.Хуснуллин.





"AK&M" от 09.08.2018