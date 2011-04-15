Toyota отзывает 20.702 тыс. автомобилей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 20702 транспортных средств марки Toyota (Alphard, Corolla, Auris, Yaris). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года.



Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Lexus Toyota (Alphard, Corolla, Auris, Yaris), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Напомним, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Известия" подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. "Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого - не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак", - отметил глава Минпромторга.



"AK&M" от 09.08.2018