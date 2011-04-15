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09/08/2018
17:52

Прием финансовой отчетности банков продолжится до середины сентября, ФНС

ФНС России продолжает принимать информацию от организаций финансового рынка, несмотря на то, что формально сроки подачи отчетности закончились 31 июля. Об этом заявил начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач на очередном семинаре-тренинге для российских организаций финансового рынка, говорится в сообщении ФНС.

"Закон предусмотрел специальный переходный трехлетний период, когда санкции за несвоевременное представление сведений не действуют. Мы не будем применять эти штрафы ни сейчас, ни ретроспективно", - подчеркнул Д.Вольвач.

Представители ФНС также напомнили о действующих правилах и сроках представления финансовой информации, рассказали о первых итогах кампании по представлению отчетности, на практических примерах разобрали наиболее сложные вопросы с использованием онлайн-сервиса ФНС России. Так, за 11 дней отчетность представили более 580 организаций финансового рынка, которые сообщили о 15 тыс. клиентах, являющихся иностранными налоговыми резидентами. При этом 116 отчитавшихся организаций неверно указали отчетный период как 2018, добавил Д.Вольвач.

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка направляют в ФНС России сведения о своих клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами.

В первую отчетность за 2017 год необходимо включить сведения: о ранее заключенных договорах с физическими лицами, стоимость по которым составляет более $1 млн (или эквивалент в другой валюте), о ранее заключенных договорах с юридическими лицами, стоимость по которым составляет более $250 тыс. (или эквивалент в другой валюте).

Отчетность необходимо направлять в ФНС России исключительно в электронном виде через специальный онлайн-сервис "Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР".

Информация о правилах, порядке и сроках отчетности размещена на официальном сайте ФНС России в специальном разделе "Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР".

В этом разделе во вкладке "Информация" можно ознакомиться с рекомендациями ФНС России по подготовке отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документацией.

"AK&M" от 09.08.2018
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