В четверг, 9 августа, российский рынок акций продолжил падение на подробностях по поводу новых антироссийских санкций. Долларовый индекс РТС с начала торгов откатился назад на 2% до 1090 п., рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0.5% до 2280 п. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.



Наибольшее падение демонстрируют акции Сбербанка и ВТБ, которые находятся под угрозой наложения ограничений на проведение операций и замораживания активов в США, а также акции Аэрофлота, тогда как дополнительный пакет санкций предполагает возможный запрет на полеты авиакомпании в США. Между тем акции нефтяных компаний чувствуют себя неплохо - на фоне ослабления рубля компании-экспортеры, получающие часть выручки в валюте, находятся в чуть более выигрышной позиции.



Продолжается просадка в российских гособлигациях, индекс RGBI опустился к годовым минимумам. Новые санкции предполагают также запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более 14 дней, правда, речь идет о новых выпусках долга.







"AK&M" от 09.08.2018