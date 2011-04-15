Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во втором квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствует отчетность ВТБ.



Расходы на создание резервов в первом полугодии уменьшились на 9.2% до 69 млрд руб. Во втором квартале отчисления на резервы выросли на 60.5% до 48.3 млрд руб.



Чистые процентные доходы в первом полугодии выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. в результате роста кредитного портфеля. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во втором квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в первом квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



Чистые комиссионные в первом полугодии выросли на 7% до 46.1 млрд руб. на фоне продолжающегося роста основных бизнес-линий.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.







"AK&M" от 09.08.2018