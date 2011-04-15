ЦБ установил требования к штрафам для микрокредитных компаний

Банк России установил требования к мерам, которые применяют саморегулируемые организации (СРО) к микрокредитным компаниям (МКК) за несоблюдение ими профильного законодательства. Соответствующие меры закрепляются внутренними стандартами СРО, а требования к ним изложены в указании Банка России.



Документ, в частности, предусматривает, что размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0.05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед МКК по выданным микрозаймам (по основному долгу) на последнюю дату квартала, предшествующего кварталу, в котором СРО выявила нарушение.



Размер штрафа удваивается, если нарушение выявлено повторно в течение года или повлекло за собой нарушение прав потребителей.



В частности, если общая сумма задолженности у МКК превышает 200 млн руб., то размер штрафа, который СРО налагает на МКК, должен составлять 100 тыс. руб., в случае повторно выявленного нарушения - 200 тыс. руб.



При этом меры воздействия не ограничивают МКК в осуществлении микрофинансовой деятельности и не запрещают ее. Основная задача документа - формирование прозрачной системы требований к применяемым СРО мерам воздействия, обеспечение их единообразного применения.



Указание вступает в силу через 10 дней после опубликования.





"AK&M" от 09.08.2018