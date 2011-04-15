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09/08/2018
16:55

ЦБ установил требования к штрафам для микрокредитных компаний

Банк России установил требования к мерам, которые применяют саморегулируемые организации (СРО) к микрокредитным компаниям (МКК) за несоблюдение ими профильного законодательства. Соответствующие меры закрепляются внутренними стандартами СРО, а требования к ним изложены в указании Банка России.

Документ, в частности, предусматривает, что размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0.05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед МКК по выданным микрозаймам (по основному долгу) на последнюю дату квартала, предшествующего кварталу, в котором СРО выявила нарушение.

Размер штрафа удваивается, если нарушение выявлено повторно в течение года или повлекло за собой нарушение прав потребителей.

В частности, если общая сумма задолженности у МКК превышает 200 млн руб., то размер штрафа, который СРО налагает на МКК, должен составлять 100 тыс. руб., в случае повторно выявленного нарушения - 200 тыс. руб.

При этом меры воздействия не ограничивают МКК в осуществлении микрофинансовой деятельности и не запрещают ее. Основная задача документа - формирование прозрачной системы требований к применяемым СРО мерам воздействия, обеспечение их единообразного применения.

Указание вступает в силу через 10 дней после опубликования.


"AK&M" от 09.08.2018
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