Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/08/2018
18:40

ВТБ ведёт переговоры о покупке нескольких банков

Группа ВТБ ведёт переговоры по покупке нескольких банковских организаций, включая банк "Возрождение". Как сообщает газета "КоммерсантЪ", об этом заявил глава финансового департамента группы Дмитрий Пьянов.

"Речь идёт не только о переговорах по покупке банка "Возрождение", - сказал Д.Пьянов. "Мы находимся в переговорах сейчас по приобретению некоторых банковских организаций. Тем не менее, по состоянию на настоящий момент эти переговоры не завершились подписанием юридически значимых документов", - пояснил он. О каких именно банках идёт речь, Д.Пьянов не уточнил.

Ранее сообщалось, что ВТБ планирует закрыть сделку по покупке банка "Возрождение" в III квартале 2018 года. Структурированием сделки займутся Bonum Capital и ЦБ.

Напомним, в конце 2017 года первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев говорил, что группа ведёт переговоры с акционерами двух банков о возможной покупке. По его словам, ВТБ рассматривает региональных игроков розничных сегментов, а также кредитные организации, входящие в структуру финансово-промышленных групп (ФПГ).

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во втором квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во втором квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в первом квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100