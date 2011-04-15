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09/08/2018
18:11

Банк России предлагает изменить подходы к инвестиционной деятельности страховщиков

Банк России предлагает изменить подходы к инвестиционной деятельности страховщиков, свидетельствует сообщение ЦБ.

Инициативы регулятора направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, а также будут способствовать расширению возможностей по инвестированию страховых активов в качественные инструменты.

По итогам консультаций с представителями страхового сообщества предлагается отменить утратившие свою актуальность ограничения на вложения в корпоративные облигации, облигации субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, а также снять запрет на инвестирование резерва опций и гарантий в производные финансовые инструменты.

Для снижения рисков концентрации планируется ограничить вложения в активы, выпущенные одним юридическим лицом либо группой связанных лиц, до 10% от суммы страховых резервов и норматива инвестирования собственных средств. Для выполнения этого требования будет введен переходный период три года.

С учетом того, что инвестиции в объекты недвижимости не в полной мере отвечают требованиям ликвидности, предлагается поэтапно снизить норматив вложений в недвижимое имущество, установив ограничения на суммарную стоимость недвижимости на уровне 25% и в один объект недвижимости – 10%.

Для повышения финансовой устойчивости страховщиков планируется увеличить пороговое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств до уровня 1.3 (поэтапно в течение года). Это позволит страховщикам иметь запас собственных средств для осуществления выплат в случае возникновения крупного страхового убытка.

"AK&M" от 09.08.2018
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