Дайджест газеты "Ведомости" от 10 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 августа 2018 года.







"ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СНИМАТЬ КИНО ТЕПЕРЬ МОГУТ ЕДИНИЦЫ"



Американский режиссер, продюсер и сценарист Пол Лазарус - о том, какие сериалы он хотел снять, но не снял, и о том, чего боятся российские студенты.



В послужном списке Лазаруса десятки популярных телешоу, многие их которых хорошо известны и в России. В том числе самый знаменитый из сериалов, в которых он принимал участие в качестве режиссера-постановщика, - "Друзья". За 10 сезонов с 1994 по 2004 г. комедия получила шесть премий "Эмми" и "Золотой глобус". Участвовавшие в сериале актеры - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэт Леблан, Дэвид Швиммер, Метью Пери и Лиза Кудроу - быстро стали суперзвездами и народными любимцами, а внезапное появление в эпизодах Джулии Робертс или Хелен Хант делало ожидание каждой новой серии еще более захватывающим.



Премьерный показ последнего из 236 эпизодов в прямом эфире посмотрело больше 50 млн зрителей. В разное время сериал "Друзья" шел на каналах РТР, СТС и РЕН ТВ. Но Лазарус - это не только телесериалы. Что еще, можно прочитать в интервью "Ведомостям".





В НЕБО ЗА БОНУСОМ



Программы лояльности авиакомпаний могут быть выгодны, если летать часто, и бесполезны для тех, кто путешествует редко.



"Я стараюсь не тратить ни одного цента, если он не капает на мой счет с милями", - говорил герой Джорджа Клуни Райан в фильме "Мне бы в небо". По работе Райан практически каждый день совершал хотя бы один перелет, к концу фильма ему удалось накопить 10 млн миль и получить пожизненные привилегии от авиакомпании. Если подобный образ жизни не для вас, то выгода от накопления миль может быть не так очевидна.



Тем не менее, программы лояльности авиакомпаний популярны у пассажиров. В программе "Аэрофлот бонус" от "Аэрофлота" участвует 7,5 млн человек (30% всех пассажиров), S7 - 2,5 млн человек, в Status от Utair - 1,7 млн человек, в программе "Крылья" "Уральских авиалиний" - более 20% пассажиров. Но реально пользуются накопленными милями далеко не все. Хорошо, если четверть.





СЕЛО ИГРАЕТ В КОМПЬЮТЕР



Как заработать миллионы на нерадивых трактористах и комбайнерах и завоевать благосклонность председателей колхозов.



Программисты из Саратова создали систему мониторинга работы тракторов и комбайнов в полях. Чтобы привлечь колхозников, пришлось сделать ее похожей на компьютерную игру.



Основатели саратовской компании "Инфобис" - программисты Павел Линник, Владимир и Андрей Коршуновы - одними из первых занялись IT-автоматизацией сельского хозяйства области. В середине 2000-х они разработали новую систему учета для сельхозпредприятий и продавали ее знакомым хозяйствам в регионе. Поначалу месяцами жили в колхозах, чтобы научить работников пользоваться софтом. Продажи бухгалтерских программ не приносили больших денег, хотя помогли обзавестись широким кругом знакомств. Новую идею подсказали колхозники. Директора хозяйств жаловались на то, что трактористы мало работают.





ПРОДАЖИ ADIDAS В РОССИИ ЗА КВАРТАЛ ВЫРОСЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА 2 ГОДА БЛАГОДАРЯ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ. НО КОМПАНИЯ НЕ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ





Продажи немецкого производителя спортивных товаров Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) выросли в России и СНГ на 14% во II квартале 2018 г. до 177 млн евро без учета колебаний валют. Об этом говорится в отчете производителя спортивной одежды. Продажи в этом регионе выросли у Adidas впервые с III квартала 2016 г., следует из данных компании.



Проблемы на российском рынке начались еще в 2014 г.: компания сообщала о росте "рисков изменения потребительских настроений и трат" в регионе. Начались закрытия магазинов (в 2015 г. - около 160, в 2017 г. - около 200 точек). Падающая экономика России и скачки валют, в частности девальвация рубля, "сильно повлияли" на финансовые результаты всей группы, следовало из отчетности компании за 2014 г. За последние три с половиной года продажи группы в регионе упали почти вдвое.











Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.08.2018