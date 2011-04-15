Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 августа 2018 года







БИЗНЕС ЗАКЛЮЧАЮТ В КРЕПКИЕ ИЗЪЯТИЯ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПОПРОСИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ "СВЕРХПРИБЫЛЯМИ"





Вопреки обещаниям правительства не увеличивать налоги на бизнес помощник президента Андрей Белоусов добился одобрительной резолюции Владимира Путина на идею изъятия "сверхприбылей" у металлургов и химиков. Правительству теперь предстоит исполнить это поручение - хотя бы формально, и не исключено, что Белый дом, пока не нуждающийся в деньгах, раскритикует идею. Потенциальные "сверхдоноры" бюджета в лице металлургов уже успели в пух и прах разнести расчеты господина Белоусова и оспорить их полезность для экономики.





К КУПЮРАМ ПРОБРАЛИСЬ ЧЕРЕЗ СЕЙФ

В БАНКОМАТАХ ОБНАРУЖИЛОСЬ НОВОЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО



В самых популярных на российском рынке банкоматах NCR обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет изымать наличность через сейфовую часть устройства. Производитель банкоматов NCR устранил дефект еще полгода назад, однако российские банки обновления не получили, а узнали об уязвимости только от корреспондента "Ъ". Пользователи банкоматов в случае успешной атаки могут требовать возмещение от его производителя. Если только их не остановят репутационные риски, связанные с появлением публичной информации об успешной хакерской атаке на банк.





БЕЛОРУССИЯ СТРАХУЕТ АТОМ ГАЗОМ

ЕАБР И "РОСАТОМ" МОГУТ ПОСТРОИТЬ МИНСКУ РЕЗЕРВНЫЕ ТЭС



Как выяснил "Ъ", Белоруссия собирается построить 800 МВт газовой генерации, которая должна стать резервом для первого блока сооружаемой Белорусской АЭС (БелАЭС). Средства на это может дать Евразийский банк развития (ЕАБР), его партнером по строительству является "Росатом". По оценке экспертов, затраты на проекты могут составить до €1 млрд. Рисками являются длительные сроки окупаемости и необходимость экспорта излишков электроэнергии. Выступающие против БелАЭС Литва и Польша не намерены закупать энергию у Минска, а на российском энергорынке новым белорусским станциям будет трудно конкурировать с местной генерацией.





"ПОЧТА РОССИИ" РЕШАЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ



Накануне акционирования ФГУП "Почта России" у его гендиректора Николая Подгузова может появиться заместитель по имущественным вопросам - Иван Аксенов, который пока назначен советником главы предприятия. Ранее Иван Аксенов работал заместителем главы Росимущества, где отвечал в том числе за приватизацию. В дальнейшем именно ему могут поручить реализацию непрофильных активов "Почты России", среди которых есть заметные объекты недвижимости в Москве, считают источники "Ъ".





В КИНО НЕ ХВАТИЛО ГОЛЛИВУДА

КАССОВЫЕ СБОРЫ УПАЛИ ЗА ЛЕТО



Лето 2018 года становится для российского кинопроката худшим за последние пять лет: за первые два месяца сборы и посещаемость кинотеатров упали на 16-17%. Причина - в нехватке иностранного контента, которую не компенсирует даже огромный прирост кассы российских релизов, считают аналитики. По итогам всего 2018 года сборы, по прогнозу, могут просесть на 5-10% после удачного прошлого года.





РОССИЯНАМ ПОНРАВИЛОСЬ ГОСТИТЬ В ГРУЗИИ

ТУРПОТОК В ЭТУ СТРАНУ ПОБИЛ РЕКОРД



Россияне впервые за 12 лет стали самыми многочисленными туристами в Грузии. За семь месяцев 2018 года эту страну посетило свыше 890 тыс. граждан РФ. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов стали активно ездить в бывшие советские республики с 2015 года из-за резкого подорожания туров в Европу.











Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.08.2018