Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 2.4 раза до $21.5 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе-июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился в 2.4 раза до $21.5 млрд с $8.7 млрд в январе-июле 2017 года. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Сложившаяся динамика показателя обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.



Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2018 года составило $60.7 млрд, превысив в 3 раза показатель сопоставимого периода 2017 года



Основным фактором высокой динамики стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита торгового баланса до $104.0 млрд по сравнению с $63.5 млрд годом ранее.



Международные резервы РФ в результате операций платежного баланса увеличились на $32.5 млрд ($26.4 млрд в январе-июле 2017 года) главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.





"AK&M" от 09.08.2018