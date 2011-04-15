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10/08/2018
11:56

Банк России прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Банк России прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки, подчеркивает Центробанк.

Банк России отслеживает ситуацию на финансовом, в том числе валютном рынке. В частности, для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме.

Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, говорится в сообщении ЦБ.


"AK&M" от 10.08.2018
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