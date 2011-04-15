Банк России прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки, подчеркивает Центробанк.



Банк России отслеживает ситуацию на финансовом, в том числе валютном рынке. В частности, для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме.



Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, говорится в сообщении ЦБ.





"AK&M" от 10.08.2018