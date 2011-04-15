Авиабилеты могут подорожать c 15 августа

Авиабилеты на международные рейсы продают по курсу ниже установленного Банком России и значительно ниже рыночного. Однако, начиная с 15 августа, ситуация может поменяться - сменится курс у IATA, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



По данным на 12:00 четверга, 9 июля, стоимость евро составляла 76.42 руб., доллара - 65.95 руб. Однако туррынок не так быстро реагирует на колебания курсов валют.



Подорожание авиабилетов на международных рейсах может произойти только в следующую среду, 15 августа. "Курс будет пересчитан по данным Центробанка на 13 августа. Учитывая текущую динамику, с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%", - говорит гендиректор "Випсервиса" Дмитрий Горин, цитируемый в сообщении.



С 8 августа стоимость авиабилетов на международных рейсах рассчитывалась по курсу Центробанка на момент 6 августа (с округлением на 50 коп в большую сторону).



Напомним, что курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.





"AK&M" от 10.08.2018