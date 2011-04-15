В России на 9 августа собрано 60.5 млн т зерна

Зерновые и зернобобовые культуры по состоянию на 9 августа 2018 года обмолочены с площади 18.4 млн га (в 2017 году - 13.4 млн га). Намолочено 60.5 млн т зерна (в 2017 году - 55.4 млн т), сообщил Минсельхоз.



Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 13.7 млн га, намолочено 48 млн т зерна. Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2.8 млн га, намолочено 7.6 млн т.



В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7 млн га, намолочено 25.1 млн т, при урожайности 35.7 ц/га. В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2.5 млн га, намолочено 8.8 млн т зерна, при урожайности 36.2 ц/га. В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4.5 млн га, намолочено 16.9 млн т зерна, при урожайности 38 ц/га. В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4.2 млн, намолочено 8.9 млн т, при урожайности 21.1 ц/га. В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37.6 тыс. га, намолочено 70.4 тыс. т зерна, при урожайности 18.7 ц/га.



Рапс обмолочен с площади 161.3 тыс. га. Намолочено 326.3 тыс. т, при урожайности 20.2 ц/га. Лен-долгунец вытереблен с площади 5.1 тыс. га. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель выкопан с площади 15.9 тыс. га, накопано 416.5 тыс. т, при урожайности 262.2 ц/га. Овощи убраны с площади 35.7 тыс. га. Собрано 546.5 тыс. т, при урожайности 152.9 ц/га. Сев озимых культур проведен на площади 18.9 тыс. га.



По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, на 9 августа в регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов идет уборка сельскохозяйственных культур. Также аграрии приступили к озимому севу.



"AK&M" от 10.08.2018