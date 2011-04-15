В Москве построен второй тоннель от Лефортово до Авиамоторной на БКЛ

Завершено строительство левого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до "Авиамоторной" на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Проходка велась практически одновременно с правым тоннелем - его завершили неделей раньше. Теперь между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" проложены тоннели в оба направления", - сказал М.Хуснуллин.



По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина, строительство тоннеля длиной почти 1,3 км велось в сложных грунтах и при обилии инженерных коммуникаций.



"Вблизи станции "Авиамоторная" трасса прокладывалась под путями Рязанского направления Московской железной дороги", - уточнил М.Газизуллин.



Напомним, "Мосинжпроект" является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире и сделает районы города более доступными.



"Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: около 70 км у нас против 57 км в Пекине", - подчеркнул С.Собянин.



На Большом кольце разместится 31 станция с 19 пересадками. Замкнуть его планируется в 2022-2023 годах.



В феврале 2018 года мэр С.Собянин открыл первый участок БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Деловой центр". Самыми популярными станциями стали "Деловой центр" и "ЦСКА".



Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.



"AK&M" от 10.08.2018