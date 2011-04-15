Росатом представил в Замбии проект сооружения Центра ядерной науки и технологий

Госкорпорация "Росатом" представила проект сооружения Центра ядерной науки и технологий в Лусаке (Замбия) на завершившейся 6 августа 92-й ежегодной сельскохозяйственной выставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы частного учреждения "Русатом - Международная Сеть".



Выставку, которая является крупнейшим торгово-промышленным мероприятием страны, за шесть дней работы посетили несколько тысяч человек. Многие из них побывали на стенде будущего Центра ядерной науки и технологий Замбии (ЦЯНТ), представленном Министерством высшего образования Замбии в сотрудничестве с Росатомом.



Посетители стенда ЦЯНТ получили информационные материалы об иррадиационных технологиях для обработки продуктов питания, материаловедении и производстве изотопов, а также ядерной медицине, которая уже используется в госпитале раковых заболеваний в Лусаке. Материалы были подготовлены Росатомом, ISNST и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).



Гендиректор регионального центра "Русатом - Международная Сеть" в Центральной и Южной Африке Дмитрий Шорников пояснил: "Подобные объекты в течение более 60 лет помогают более чем 50 странам мира. В настоящее время в мире работают 245 исследовательских реакторов, из которых 58 эксплуатируются в России".



Национальный координатор ISNST Рубен Катебе отметил, что центр будет способствовать устойчивому развитию сельскохозяйственного сектора и обеспечению продовольственной безопасности: "Использование радиации для сохранения пищевых продуктов улучшит их безопасность и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы надеемся, что наш информационный стенд помог многим фермерам понять все преимущества, которые им даст центр".



По словам Р.Катебе, здравоохранение также выиграет от деятельности центра. В частности, станет доступна одноразовая стерилизация медицинских продуктов. Создаваемые в центре радиоизотопы будут использоваться для диагностики и лечения, прежде всего, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря работе центра, высокотехнологичная медицина станет доступнее для населения Замбии.



"Русатом - Международная Сеть" является некоммерческой организацией, входящей в структуру ГК "Росатом", и занимается задачами развития сети зарубежных региональных центров и управления ими. Структура компании включает в себя 11 региональных центров. В число главных задач компании и региональных центров входит развитие бизнеса, продвижение продукции и услуг российской атомной промышленности на мировом рынке, равно как и поддержка международных коммуникаций Росатома. Одной из основных функций организации является координация внешнеэкономической деятельности компаний, входящих в Росатом.



"AK&M" от 10.08.2018