ФАС одобрила покупку "М.Видео" российских магазинов MediaMarkt

ФАС России одобрила сделку по покупке компанией "М.Видео" магазинов MediaMarkt в России. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы ведомства.



Сделка "позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети", а конкуренцию не ограничит, полагает ФАС.



О том, что группа "Сафмар" семьи Гуцериевых намерена приобрести российский бизнес немецкой Media-Saturn-Holding, стало известно в июне 2018 года. Сеть MediaMarkt перейдёт к группе "М.Видео-Эльдорадо". Бренд MediaMarkt в России сохранить не планируется - все магазины будут переформатированы в "М.Видео" и "Эльдорадо".



Общая сумма сделки, с учётом стоимости российского бизнеса MediaMarkt, составляет $470 млн. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года. В результате под контроль "Сафмара" может отойти почти 29% российского рынка бытовой техники и электроники.



Напомним, весной 2018 года сеть "М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо", также принадлежащей "Сафмару". В июне группа "М.Видео-Эльдорадо" объединяла 840 магазинов в России.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.видео") - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идет на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года Группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и два магазина "М_Mobile" в более чем 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 1287 тыс. кв. м, общая площадь - 1720 тыс. кв. м.



Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" за первое полугодие 2018 года выросли на 16% до 175.3 млрд руб. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" за II квартал 2018 года выросли на 17.2% до 84.5 млрд руб. Объединённые продажи через интернет увеличились на 38.7% до 15.5 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн в общих продажах группы составила 18%. Доля самовывоза в интернет-продажах Группы составила 73%.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".



Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.



"Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. 26 апреля 2018 года ПАО "М.Видео" объявило о приобретении дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо". По оценке "М.Видео", процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" будет завершен до конца I квартала 2019 года.





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