В Москве готовят к реорганизации еще 25 территорий промзон

В работе Москомархитектуры находятся 25 проектов планировки территорий, предусматривающих реорганизацию промзон, сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Публичные слушания прошли по 11 проектам, еще по пяти эта процедура пройдет в ближайшее время. Девять проектов планировки территорий находятся в разработке", - сказала Ю.Княжевская.



Она подчеркнула, что сейчас задача Москомархитектуры - тщательно рассмотреть заброшенные промышленные площадки и при необходимости содействовать развитию производства.



"Мэр столицы Сергей Собянин дал поручение максимально использовать потенциал промзон Москвы, и в зависимости от места их расположения рассчитывать соотношение рабочих мест и жилья. Переустройство неиспользуемых промышленных территорий способствует созданию комфортной городской среды, позволяет обеспечить горожан новым качественным жильем, социокультурными объектами и рабочими местами", - отметила Ю.Княжевская.



По ее словам, с начала 2018 года уже утвердили два проекта планировки территории общей площадью около 40 га.



Так, планируется реорганизация территории на северо-востоке столицы в районе Южное Медведково, ограниченной ул. Чермянская, Полярная, Молодцова и Вилюйская.



Второй проект касается части территории промзоны 48-I в Северном округе города.



На этих площадках планируется строительство недвижимости общественно-жилого назначения с подземными паркингами и социальной инфраструктурой.



Как ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в Москве находится 208 промзон. Они занимают 18,8 тыс. га территории города в его старых границах, это 17% от всей его площади.



"12.5 тыс. га из них будут реорганизованы, причем 4.7 тыс. га полностью, а 7.8 тыс. га - частично", - уточнил М.Хуснуллин.



Он пояснил, что на последних сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан дополнительно жильем, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.



"Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь - за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет", - подчеркнул заммэра.



Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой конец города - многие из них получат рабочие места рядом с домом.



Работы развернуты уже более чем на 20 промышленных площадках - "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Верхние котлы", территория бывшего Тушинского аэродрома и др.



Промзоны превратятся в благоустроенные кварталы с жильем и рабочими местами.



"AK&M" от 10.08.2018