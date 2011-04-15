Тушинский машиностроительный завод выставлен на продажу за 8.2 млрд руб.

ОАО "Тушинский машиностроительный завод" (ТМЗ), выпускающий трамваи, фронтовые истребители и орбитальные корабли "Буран", выставлен на продажу на сайте Avito за 8.28 млрд руб. Как сообщает издание "Деловой Петербург", объявление было размещено 6 августа.



В нём говорится, что продается все недвижимое и движимое имущество завода, расположенного на улице Свободы в Москве. "Объект реализуется в рамках ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)", - уточняется в объявлении. На продажу выставлено 1.744 тыс. позиций, в том числе и железнодорожный путь необщего пользования.



"Продаётся все движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало банкроту. Бизнес работает. На данный момент им занимается конкурсный управляющий", - пояснила журналистам автор объявления, которая является сотрудницей агентства, сопровождающего сделки по обанкротившимся объектам.



Отмечается, что три дня назад предприятие было выставлено на сайте за 10.3 млрд руб. "Завод продается полностью, продажа актива по частям невозможна. Так решило собрание акционеров, и это было зафиксировано судом" - уточнил продавец.



Напомним, ТМЗ был признан банкротом 24 июня 2013 года. Временный управляющий завода Александр Логинов пояснял, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. "Предприятие не сможет погасить задолженность перед кредиторами в размере 7 млрд руб.", - сказал он. По его словам, в реестр на тот момент были включены 22 кредитора с общей суммой требований в 7.3 млрд руб. В том числе на основной долг приходилось 5.2 млрд руб. В 2015 году на заводе полностью выгорел и обрушился склад, где хранились ёмкости с машинным маслом.



ОАО "Тушинский машиностроительный завод" (ТМЗ, ИНН 7733022008) было основано в 1932 году. Завод был одним из крупнейших российских предприятий авиакосмической промышленности. На нём выпускали как продукцию военного назначения, так и гражданского: фронтовые истребители, троллейбусы, трамваи, автобусы, а также энергетические установки малой мощности, автономные промышленные комплексы по утилизации изношенных автомобильных шин. В 1980-1990 годах (до 1993 года) на предприятии строили пилотируемые орбитальные корабли многоразового использования "Буран".







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