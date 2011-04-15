Девелопер "Самолёт" купил застройщика для подмосковных проектов

Девелопер "Самолёт" в августе стал владельцем зарегистрированной в мае компании "Жилстрой-МО". Об этом сообщает издание RNS.



В пресс-службе девелопера RNS уточнили, что покупка носит формальный характер, и новая компания будет отвечать за ряд проектов в Подмосковье.



"Компания была образована в мае и изначально входила в периметр группы "Самолёт", факт ее покупки носит формальный характер и связан с процессом развития организационной структуры группы. Компания будет осуществлять функции генподрядчика на ряде подмосковных проектов группы "Самолёт", - сообщили в компании.



Компания была зарегистрирована 10 мая этого года и изначально принадлежала Олегу Архипову, который в настоящее время является гендиректором "Жилстроя-МО".



ГК "Самолёт" - крупный девелопер в Московской области, существующий с 2012 года. Первый проект компания запустила в 2014 году, а сейчас её земельный банк составляет около 17 млн кв. м. Среди проектов застройщика - "Люберцы 2015", "Люберцы 2016", "Люберцы 2018", ЖК "Химки 2019" и ЖК "Томилино 2018 "Внуково 2016", "Пригород Лесное" и другие.









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