Мессенджер Slack намерен привлечь $400 млн инвестиций

Корпоративный мессенджер Slack собирается привлечь $400 млн, что станет крупнейшим раундом инвестиций в истории стартапа в случае успешного завершения сделки. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на осведомлённые источники.



Как говорится в сообщении, в сделке примут участие General Atlantic и Dragoneer.



Ожидается, что дополнительное финансирование увеличит оценку платформы до $7 млрд - почти на $2 млрд больше, чем после предыдущего раунда, состоявшегося в сентябре 2017 года. Напомним, тогда Slack привлёк $250 млн, а его оценка составила $5.1 млрд.



Сервис для корпоративной переписки Slack был основан в 2013 году, и с тех пор смог получить финансовую поддержку не менее чем от 41-го инвестора. В июле 2018 года мессенджер Slack купил одного из своих главных конкурентов - HipChat. Сумма сделки пока неизвестна.



В настоящее время сервисом пользуются 8 млн человек в день, из которых 3 млн оформили платную подписку. Клиентами сервиса являются 65% компаний из списка Fortune 100, в том числе Capital One, eBay, IBM, 21st Century Fox и другие.







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