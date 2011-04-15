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10/08/2018
11:07

У рубля нет аргументов против сильного доллара

Курс рубля в четверг продолжил падение на санкционной тематике. Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России за якобы использование химоружия в британском Солсбери. Санкции могут приостановить товарообмен между странами, привести к очередным высылкам дипломатов и приостановить полеты Аэрофлота в США. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Во второй половине торгов рубль попытался сократить свои потери, но вечером в условиях отсутствия большинства игроков снова ушел в значительный минус. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг снижением на 1.1 руб. до 66.65 руб., пара EUR/RUB - на 0.82 руб. до 76.95 руб.

Продолжение торгового спора с Китаем сказывается негативно и на американских индексах. Китай намерен с 23 августа ввести пошлины на второй список американских товаров на $16 млрд в год. В списке, в частности, автомобили, медицинское оборудование. Поддержку фондовому рынку оказала статистика по безработице, которая оказалась лучше рынка. Количество заявок на пособие по безработице снизилось на 6 тыс., при ожидаемом росе на 2 тыс.

В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 0.29% до 25509,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0.04%, составив 7891.78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0.14% до 2853.58 пункта.

С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки торгуются в минусе, нефть провалилась в район $71.5 за баррель - к апрельским минимумам.

Для рубля также остается актуальной санкционная тематика.На международном валютном рынке доллар показывает свою силу, в результате утром пара EUR/USD в район 1.1459.

Фьючерсы на американские индексы снижаются: на индекс S&P 500 - на 0.45%, на индекс NASDAQ - на 0.56%, на индекс Dow Jones - на 0.43%.

"AK&M" от 10.08.2018
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