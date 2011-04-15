Рубль продолжает падение на ужесточении санкционной риторики. Угроза введения новых санкций в отношении России не смогла не подорвать привлекательность отечественных активов в целом и рубля в частности. Доллар на этом фоне достиг новых 2-летних максимумов в районе отметки 67 руб. на открытии торгов в пятницу, после чего слегка отступил, но не закрыл гэп, сформированный на старте сессии. Перед наступлением выходных в такой напряженной обстановке и повышенной неопределенности, трейдеры вряд ли отважатся на покупки рубля – для этого сейчас просто нет повода. Впрочем, темпы падения российской валюты могут замедлиться. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



После просадки фондовых площадок Азии, где продолжает сказываться недавняя эскалация торговой войны, европейские рынки начали торги пятницы на минорной ноте. Британский FTSE 100 теряет 0.54%, французский CAC 40 снижается более чем на 1%, DAX 30 – на 1.5%. Рынки Старого света находятся под давлением из-за беспокойства по поводу рисков для банков региона со стороны Турции. Об этих рисках накануне предупредил глава ЕЦБ Драги и тем самым запустил свободное падение евро.



Пара евро/доллар с легкостью прорвала уровень 1.15, который с конца мая выступал в роли поддержки. Котировки обновили минимумы в районе 1.1430, угрожая отметке 1.14, которая может быть пробита уже сегодня, если данные по американской инфляции превысят прогнозы. В ожидании ключевого отчета доллар чувствует себя уверенно, укрепляясь против большинства валют за исключением иена, которая выигрывает за счет статуса защитного актива.













"AK&M" от 10.08.2018