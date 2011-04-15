Акционеры банка "Глобэкс" одобрили присоединение к Связь-Банку

Акционеры банка "Глобэкс" (группа Внешэкономбанка) одобрили реорганизацию путем присоединения к Связь-Банку. Об этом говорится в сообщении банка "Глобэкс".



На базе филиалов банка "Глобэкс" будут открыты Центральный, Невский, Сибирский, Донской и Поволжский филиалы Связь-Банка.



В результате реорганизации Связь-Банк станет правопреемником банка "Глобэкс" по всем правам и обязанностям.



Главным акционером объединенного банка останется Внешэкономбанк.



АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.



Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.



Прибыль банка "Глобэкс" по РСБУ после налогообложения за 9 месяцев 2017 года составила 767 млн руб.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.





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