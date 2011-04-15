АЛРОСА за 7 месяцев реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $3.029 млрд

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в январе-июле 2018 года в стоимостном выражении выросли на 9% до $3.029 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $2.973 млрд, бриллиантов - $55.3 млн.



В июле текущего года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $339.1 млн (+16%). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $333.8 млн, бриллиантов - $5.3 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



"AK&M" от 10.08.2018