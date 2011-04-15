ВТБ за январь-июль увеличил выдачу ипотеки на 40% до 300 млрд руб.

ВТБ за январь-июль 2018 года увеличил выдачу ипотеки на 40% до 300 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в материалах банка.



Ипотечный портфель банка на 1 августа превысил 1.2 трлн руб.

Порядка 50% из оформленных кредитов - сделки на приобретение квартир в новых домах. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется программа "Больше метров - меньше ставка". За семь месяцев текущего года ею воспользовались 15 тыс. человек, оформивших кредиты на 57 млрд руб. По сравнению с январем-июлем прошлого года число выдач выросло в 1.5 раза.



За семь месяцев программой рефинансирования воспользовались 19.2 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 37.2 млрд руб. По сравнению с январем-июлем прошлого года показатель вырос в четыре раза.



За июль 2018 года ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 53.2 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во втором квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во втором квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в первом квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 10.08.2018