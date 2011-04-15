В Москве в 2019-2023 годах построят более 40 станций метро, М.Хуснуллин

В столице в 2019-2023 годах планируется построить 41 станцию и 99 км линий метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, за эти пять лет также появится четыре новых электродепо для обслуживания поездов.



"Программа развития метрополитена на ближайшие годы масштабна и амбициозна. До конца 2023 года 95% москвичей будут иметь шаговый доступ к метро", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра подчеркнул, что программа предполагает строительство новых участков уже действующих линий и новых веток метро. Однако ключевым объектом станет Большая кольцевая линия.



"Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Ее длина составит 70 км, на ней разместится 31 станция и электродепо. Запуск нового кольца позволит разгрузить существующие линии, создать новые маршруты передвижения по городу. Все это будет способствовать вовлечению в жизнь города заброшенных сегодня территорий", - добавил М.Хуснуллин.



Ранее глава Стройкомплекса заявил, что с начала 2018 года в Москве построено восемь станций и 16 км линий метро.



М.Хуснуллин отметил, что по итогам этого года планируется сдать около 50 км линий и 24 станции.



"AK&M" от 10.08.2018