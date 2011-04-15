Более 20 станций метро появятся за МКАД до конца 2023 года

В столице до конца 2023 года построят58 станций метро, из них 21 появится за пределами МКАД, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, пять станций за МКАД откроются на отрезке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", две - на участке "Рассказовка" - "Внуково".



Четыре станции строятся на Кожуховской линии метро: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



Строительство еще одной станции с рабочим названием "Физтех" планируется в поселке Северный на северо-востоке города, на участке продления Люблинско-Дмитровской линии метро.



Пять станций появятся на Сокольнической линии на территории Новой Москвы. Четыре из них будут готовы до конца этого года. Метро придет в поселок Коммунарка.



Четыре станции проектируется в составе новой линии "Улица Новаторов" - "Столбово". Таким образом, в поселке Коммунарка появится еще одна линия метро.



"Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что у властей столицы грандиозные планы по строительству метро. Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей", - сказал А.Бочкарев.



"AK&M" от 10.08.2018