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10/08/2018
14:58

Оператор "Северного потока - 2" подал заявку на альтернативный маршрут в Дании

Оператор Nord Stream 2 AG подала заявку в Датское энергетическое агентство на альтернативный маршрут для газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Маршрут предусматривает, что участок газопровода длиной 175 км пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм. Труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании. При этом Nord Stream 2 AG не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надёжные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока - 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объёма будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно.

Компания Nord Stream 2 AG 7 июня 2018 года получила разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток - 2" в России. Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учётом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идёт процесс получения разрешения в Дании.



"AK&M" от 10.08.2018
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