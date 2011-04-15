Правительство внесло в Госдуму законопроекты о реформе техосмотра

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о реформе техосмотра. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, которое подготовило соответствующие документы.



Минэкономразвития подготовило три законопроекта: "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации".



Общая цель законопроектов - противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра. Документы предусматривают комплексное реформирование системы техосмотра и закрепление ответственности всех участников процесса.



Вводится фото- и видеофиксация процедуры технического осмотра транспортного средства, что позволит достоверно установить факт проведения техосмотра. Соответствующие сведения будут являться неотъемлемой частью диагностической карты и станут доступны в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО).



Диагностическая карта будет формироваться в виде электронного документа с подписанием квалифицированной электронной подписью технического эксперта, осуществлявшего процедуру технического диагностирования.



Еще одной мерой, направленной против незаконного "конвейерного" выпуска диагностических карт станет закрепление пропускной способности пункта технического осмотра.



Также водится государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований к его проведению. Государственный надзор будет отнесен к компетенции МВД России.



Что касается ответственности в сфере технического осмотра, в настоящее время для большинства участников она либо отсутствует, либо недостаточна. В этой связи поправки в КоАП предусматривают ответственность технических экспертов, операторов технического осмотра, собственников транспортных средств, Российского союза автостраховщиков.



В статью 171 Уголовного кодекса вносятся изменения, которые предусматривают уголовную ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра без аккредитации.



Анализ действующей ситуации показал, что достаточно распространенной стала практика приобретения "серых" диагностических карт без фактического проведения процедуры технического осмотра. По различным экспертным оценкам, до 80% диагностических карт выдается без его фактического проведения, подчеркивается в сообщении.



Подобная практика приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится техническая неисправность автомобилей. По данным ГИБДД, количество таких ДТП в 2017 году превысило 6 тыс., погибли и пострадали более 10 тыс. человек.



"AK&M" от 10.08.2018