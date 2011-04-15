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10/08/2018
15:01

Россельхознадзор ограничил поставки косточковых культур из Сербии и Македонии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки косточковых культур из Сербии и Македонии. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров с директором Управления по защите растений Министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Республики Сербия Небойшей Милосавлевичем, а также с заместителем директора Агентства по фитосанитарным делам Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Македония Гораном Траиковски, которые провела заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

В ходе переговоров с сербской стороной Ю.Швабаускене выразила обеспокоенность Россельхознадзора поступлением на территории России из Сербии в период с 13 июля по текущий день 27 партий косточковых культур (персики, абрикосы), зараженных опасным карантинным объектом - Бурой монилиозной гнилью (Monilinia fructicola (Winter) Honey). При этом было особо отмечено, что вся зараженная продукция ввезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой Сербии и подтверждающих ее безопасность.

Россельхознадзор сообщил, что вынужден ввести с 15 августа временные ограничения на поставки в Россию из Сербии косточковых культур до принятия сербской стороной исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) - опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в Европейских странах, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются.

"AK&M" от 10.08.2018
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