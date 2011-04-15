Роснефть установила новый рекорд суточной проходки бурения

НК "Роснефть" установила новый рекорд отрасли по суточной проходке бурения, который составил 56.708 тыс. м. Об этом говорится в сообщении компании.



Предыдущий рекорд также принадлежал Роснефти - чуть менее года назад он составил 53.094 тыс. м.



Рост показателей бурения стал возможен благодаря совершенствованию системы планирования и управления бурением и эффективному внедрению новых технологий. Так, на Ванкорском месторождении впервые в России проведено успешное испытание технологии управляемого бурения на обсадной колонне с извлекаемой компоновкой низа бурильной колонны в секции кондуктора. В общей сложности было пробурено и обсажено 1.2 тыс. м породы.



Внедряемая технология конвейерного бурения позволяет сократить цикл строительства скважин за счет оптимизации технологических операций, что ускоряет процесс до 5%. Все мероприятия, реализуемые Службой строительства скважин Компании, направлены на достижение стратегической цели по сокращению стоимости и цикла строительства.



Основной вклад в повышение показателей внесли крупные добычные активы Роснефти. Так в ООО "РН-Юганскнефтегаз" за первое полугодие 2018 года средняя коммерческая скорость бурения выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 6.4 тыс. м/ст-мес. В июне установлен отраслевой рекорд по строительству горизонтальных скважин с уникальной комбинированной эксплуатационной колонной. На объектах предприятия закончена бурением скважина с глубиной более 4.7 км и длиной горизонтального участка более 1.5 км за 13.4 суток.



За первое полугодие 2018 года АО "Самотлорнефтегаз" нарастило объем эксплуатационного бурения на 37% по сравнению с показателями прошлого года. С учетом поисково-разведочного бурения проходка составила 565 тыс. метров. Во втором квартале, был установлен рекорд - горизонтальная скважина была пробурена за 16.2 суток, коммерческая скорость бурения составила 5054 м/ст. мес.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 10.08.2018