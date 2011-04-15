В Роснефти изобретен новый метод определения свойств нефтяных сланцев

Специалисты ОАО "ТомскНИПИнефть" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) изобрели инновационный метод определения свойств нефтяных сланцев. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Он позволяет значительно повысить точность оценки запасов нефти по образцам керна.



Стратегия "Роснефть-2022" ориентирована на изменение бизнеса Компании за счет внедрения новых технологий и повышения отдачи существующих активов Компании. Стратегия предусматривает выход Компании на качественно новый уровень с учетом вызовов цифровой эпохи.



Метод успешно опробован в 2017 году при исследовании горных пород Западной и Восточной Сибири. Уникальность метода заключается в возможности его применения для оценки свойств нефтематеринских пород баженовской свиты, в которой сконцентрирована большая часть нефтяных сланцев нашей страны. Этот метод универсален и может быть использован для оценки практически любых нефтесодержащих пород, позволяя измерить их дополнительные свойства, которые ранее не могли быть оценены традиционными способами.



Добыча сланцевой нефти требует применения многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП). Роснефть является абсолютным лидером по количеству операций ГРП среди отечественных компаний. Ежегодно на добывающих объектах Компании производится свыше 10 тыс. операций ГРП. Новый метод определения свойств нефтяных сланцев, разработанный в рамках стратегии "Роснефть-2022", позволит повысить точность оценок запасов сланцевой нефти на месторождениях Компании, а также более тщательно подойти к планированию мероприятий по их разработке.



ОАО "ТомскНИПИнефть" - один из ведущих отраслевых научных институтов России. География проектов Института охватывает ведущие нефтегазодобывающие регионы страны - Тюменскую область, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО, Иркутскую область и другие территории. Лабораторный комплекс Института оснащен новейшим и классическим оборудованием для исследования керна и флюидов, грунтов, буровых и тампонажных растворов, мониторинга природной среды.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 10.08.2018