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10/08/2018
17:26

В Москве в июле зарегистрирован рекордный рост ипотечных сделок, И.Майданов

Ипотечное кредитование в столице продемонстрировало рекордный рост, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, говорится в материалах Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Так, в июле зарегистрировано 8.693 тыс. ипотечных сделок, что на 74.5% выше показателей того же месяца прошлого года.

Активность жителей столицы на рынке жилищного кредитования за семь месяцев также выросла на 74.5%: с января по июль зафиксировано 46.562 тыс. ипотечных сделок против 26.69 тыс. за тот же период 2017 года.

Рынок долевого строительства тоже продолжил рост: с начала 2018 года в Москве зарегистрировано 53.617 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). В прошлом году за тот же период было заключено договоров на 47% меньше.

В июле 2018 года было заключено рекордное количество таких договоров: 8.57 тыс. ДДУ, это на 64% больше показателя июля 2017 года.

Положительная динамика зафиксирована и на вторичном рынке столицы. С начала года Росреестр по Москве зафиксировал 81.482 тыс. перехода прав по договорам купли-продажи (мены) жилья (из них в июле - 13.27 тыс.), что на 25% больше, чем за первые семь месяцев 2017 года.

"Вопреки летнему спаду деловой активности столичный рынок недвижимости продолжает ставить рекорды: в июле зарегистрировано более 8,5 тысячи ипотек и более 8.5 тыс. договоров долевого участия на объекты жилого и нежилого назначения. Безусловное влияние на такой рост оказывают курс государственного регулирования - в первую очередь доступность ипотеки и защита участников долевого строительства, и столичный Стройкомплекс, насыщающий рынок необходимым объемом предложений", - сказал И.Майданов.

"AK&M" от 10.08.2018
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