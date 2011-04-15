В Москве в июле зарегистрирован рекордный рост ипотечных сделок, И.Майданов

Ипотечное кредитование в столице продемонстрировало рекордный рост, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, говорится в материалах Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.



Так, в июле зарегистрировано 8.693 тыс. ипотечных сделок, что на 74.5% выше показателей того же месяца прошлого года.



Активность жителей столицы на рынке жилищного кредитования за семь месяцев также выросла на 74.5%: с января по июль зафиксировано 46.562 тыс. ипотечных сделок против 26.69 тыс. за тот же период 2017 года.



Рынок долевого строительства тоже продолжил рост: с начала 2018 года в Москве зарегистрировано 53.617 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). В прошлом году за тот же период было заключено договоров на 47% меньше.



В июле 2018 года было заключено рекордное количество таких договоров: 8.57 тыс. ДДУ, это на 64% больше показателя июля 2017 года.



Положительная динамика зафиксирована и на вторичном рынке столицы. С начала года Росреестр по Москве зафиксировал 81.482 тыс. перехода прав по договорам купли-продажи (мены) жилья (из них в июле - 13.27 тыс.), что на 25% больше, чем за первые семь месяцев 2017 года.



"Вопреки летнему спаду деловой активности столичный рынок недвижимости продолжает ставить рекорды: в июле зарегистрировано более 8,5 тысячи ипотек и более 8.5 тыс. договоров долевого участия на объекты жилого и нежилого назначения. Безусловное влияние на такой рост оказывают курс государственного регулирования - в первую очередь доступность ипотеки и защита участников долевого строительства, и столичный Стройкомплекс, насыщающий рынок необходимым объемом предложений", - сказал И.Майданов.



"AK&M" от 10.08.2018