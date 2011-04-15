ЦБ оценивает годовой уровень инфляции в РФ к концу года в 3.5-4%

Банк России оценивает годовой уровень инфляции в РФ на уровне 2.8-3%, к концу года - в 3.5-4%. Такая оценка приводится в очередном выпуске комментария ЦБ "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии".



Годовая инфляция в июле 2018 года увеличилась до 2.5% после 2.3% в июне и 2.4% в весенние месяцы. Нормализация динамики продовольственных цен будет способствовать возвращению годовой инфляции к 4% до конца года, подчеркивается в комментарии.



Нормализация динамики цен на продовольствие в июле была связана с двумя основными причинами: эффектом низкой базы (по овощам) и изменением соотношения спроса и предложения (по мясной и молочной продукции). В ближайшие месяцы ребалансировка спроса и предложения на рынках продуктов питания завершится.



По оценкам Банка России, влияние чемпионата мира по футболу на инфляцию в итоге, как и ожидалось, не превысило 0.1 процентного пункта. В июле наблюдалась коррекция цен на авиабилеты и услуги гостиниц после кратковременного повышения в предыдущем месяце на фоне высокого спроса со стороны болельщиков.





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