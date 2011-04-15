Сотрудники завода Volkswagen в Калуге прекратили забастовку

Сотрудники ООО "Фольксваген груп рус" в Калуге прекратили забастовку.



Как сообщается в официальной группе "МПРА-Калуга" в "В контакте", забастовка прекращена после переговоров с руководством завода.



"Сегодня [9 авугуста] в 13:00 состоялись переговоры между директором по персоналу Дитером Нойхойзером и представителями профсоюза МПРА Дмитрием Трудовым, а также Анной Царёвой по вопросу вывода рабочих мест в аутсорсинг. Большую часть переговоров заняли взаимные обвинения в неконструктивных и "не партнёрских" действиях. Однако в заключительной части переговоров сторонам удалось договориться и заключить соглашение", - говорится на странице в группе.



Суть соглашения заключается в том, что работодатель обязуется информировать профсоюзы о планировании изменения структуры предприятия и вывода рабочих мест в аутсорсинг. Также работодатель обязуется согласовывать с профсоюзами (в порядке статьи 372 ТК РФ) данные вопросы. Также работодатель будет проводить с профсоюзом консультации по вопросу целесообразности вывода рабочих мест и предоставления сотрудникам дополнительных гарантий. У профсоюзов будет запрашиваться мотивированное мнение. При отказе работодателя учесть мнение профсоюзов автоматически возникнет коллективно-трудовой спор, который даёт работникам и профсоюзу законное право на организацию полноценной забастовки.



"Что касается вывода рабочих мест в аутсорсинг на практике, то позиция менеджмента такова: Участок РеПак уже выведен и работникам предоставлены рабочие места в логистике. По остальным участкам решение не принято и теперь каждый шаг будет консультироваться с профсоюзами. По кузовной логистике: вывод в аутсорсинг финансово не обоснован - не дешевле. Данные будут проверяться с привлечением профсоюзов. Вот такой итог переговоров", - подчеркивается в сообщении.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Продажи легковых автомобилей марки Volkswagen в России в 2017 году увеличились на 20.5% до 89.469 тыс. по сравнению с годом ранее.



"AK&M" от 10.08.2018