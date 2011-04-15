Банк ВТБ обнулил долю в компании "САФМАР Финансовые инвестиции" с 15%

ПАО "Банк ВТБ" 6 августа прекратило участие в ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (СФИ), обнулив свою долю в его уставном капитале с 15.0000003%. Об этом говорится в сообщении банка.



Как сообщалось ранее, в начале августа АО "Даглис" (структура группы "Сафмар") уведомило СФИ о своём намерении продать до 16.7 млн обыкновенных акций общества (до 15% уставного капитала) за 10.187 млрд руб. Акции планировалось предлагать посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во втором квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во втором квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в первом квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.





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