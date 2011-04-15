Сервис уборки Qlean купил московскую онлайн-химчистку WashDrop. Как сообщает издание The Village, она войдет в подразделение "Qlean.Стирка", которое получит все активы проекта.



Объединённый сервис возглавит руководитель "Qlean.Стирка" Максим Савостьянов. Бренд WashDrop больше использоваться не будет. Сделка завершится во второй половине августа.



В компании отметили, что часть команды WashDrop перейдёт в новый сервис. Как объяснили представители Qlean, после объединения компании смогут сократить расходы на службы поддержки и маркетинг. Кроме того, единая база клиентов увеличит число заказов и снизит затраты на логистику.



Проект "Qlean.Стирка" открылся в Москве весной 2017 года. Сейчас сервис работает во всех районах столицы в пределах МКАД.



Альтернативная химчистка WashDrop появилась в Москве в 2016 году. Её услуги пользователи могли заказать домой или в офис. В июле 2018 года компания приостановила работу из-за переговоров об инвестициях.





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