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10/08/2018
16:20

Сервис уборки Qlean купил московскую онлайн-химчистку WashDrop

Сервис уборки Qlean купил московскую онлайн-химчистку WashDrop. Как сообщает издание The Village, она войдет в подразделение "Qlean.Стирка", которое получит все активы проекта.

Объединённый сервис возглавит руководитель "Qlean.Стирка" Максим Савостьянов. Бренд WashDrop больше использоваться не будет. Сделка завершится во второй половине августа.

В компании отметили, что часть команды WashDrop перейдёт в новый сервис. Как объяснили представители Qlean, после объединения компании смогут сократить расходы на службы поддержки и маркетинг. Кроме того, единая база клиентов увеличит число заказов и снизит затраты на логистику.

Проект "Qlean.Стирка" открылся в Москве весной 2017 года. Сейчас сервис работает во всех районах столицы в пределах МКАД.

Альтернативная химчистка WashDrop появилась в Москве в 2016 году. Её услуги пользователи могли заказать домой или в офис. В июле 2018 года компания приостановила работу из-за переговоров об инвестициях.


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