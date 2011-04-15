Совет директоров РусГидро возглавил Ю.Трутнев

Совет директоров ПАО "РусГидро" на заседании 7 августа принял решение избрать своим председателем зампредседателя Правительства РФ - полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом говорится в сообщении компании.



Заместителем председателя стал Сергей Иванов.

Совет также утвердил план своей работы на II полугодие 2018 года, экологическую политику группы, политику ротации аудитора и дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года, согласовал совмещение членом правления, первым замгендиректора общества Андреем Казаченковым должности члена совета директоров АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) и АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант".



Кроме того, совет сформировал новые составы профильных комитетов и избрал их председателей. В частности, комитета по аудиту возглавил С.Иванов, комитет по кадрам и вознаграждениям - президент ООО "Альтера Капитал" Вячеслав Пивоваров, комитет по стратегии - руководитель Секретариата полпреда Президента РФ в ДФО Игорь Задворнов, комитет по инвестициям - предправления Ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров, комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока - Ю.Трутнев, комитет по надёжности, энергоэффективности и инновациям - ректор ФГБУ ВО "МЭИ" Николай Рогалёв.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в I полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за 2017 год по МСФО снизилась на 43.52% до 22.451 млрд руб. с 39.751 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 2.67% до 380.864 млрд руб. с 391.322 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 0.53% до 47.792 млрд руб. с 47.539 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 35.56% до 35. 519 млрд руб. с 55.123 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 3.7% до 104.038 млрд руб. со 100.341 млрд руб.



Чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 22.04% до 22.951 млрд руб. с 18.806 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 6.52% до 110.097 млрд руб. со 103.359 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2018 года выросла на 11.98% до 26.618 млрд руб. с 23.771 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 42.26% до 82.837 млрд руб. с 58.231 млрд руб., прибыль от продаж - на 15.07% до 35.468 млрд руб. с 30.824 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 9.72% до 33.884 млрд руб. с 30.881 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 12% до 43.47 млрд руб.



"AK&M" от 10.08.2018